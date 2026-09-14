Net Global halka arzına yaklaşık 3 kat talep geldi

Yaklaşık 22 yıl önce Türkiye’nin temiz su alt yapısına yönelik yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğunu, yenilenebilir enerji ve modern tarım çözümleri ile devam ettiren Net Global, halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Tacirler Yatırım’ın liderlik ettiği konsorsiyum aracılığıyla 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 2.233.000.000 TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 28 oldu.

Halka arzda, şirket sermayesinin 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunuldu.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 248.550.121 TL tutarında nominal talep geldi. Böylece halka arz edilen toplam 87 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli paylara gelen talep miktarı, planlanan tahsisatın yaklaşık 2,84 katı olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsis edilen payların 2,19 katı olmak üzere nominal 76.591.030 TL, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,04 katı olmak üzere 123.600.341 TL’lik, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 2,21 katı olmak üzere 48.358.750 TL’lik talep geldi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 35 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

“Yatırımcılarımızla birlikte uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz”

Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Berk Kuter, halka arza gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Halka arz sürecimize gösterilen ilgi ve Net Global’in büyüme hikayesine duyulan güven bizim için son derece kıymetli. Bize güvenerek ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ilgiyi aynı zamanda önümüzdeki dönem için önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla büyüme stratejimizin önemli parçalarını oluşturan yatırımlarımıza hız vereceğiz. Mevcut üretim faaliyetlerimizde kapasite artışı ve yeni koruge boru üretim hattı yatırımlarımızla üretim gücümüzü artırmayı planlarken, Sivas Demirağ OSB’de hayata geçireceğimiz vagon üretim tesisimizle sanayi yetkinliğimizi stratejik ve büyüyen yeni bir alana taşımayı hedefliyoruz. NETRAİL markamız altında yüzde 100 yerli tasarımla çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üreterek hem Türkiye’nin demiryolu taşımacılığındaki hedeflerine katkı sunmayı hem de yeni bir büyüme alanı yaratmayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan PE100 boru ve ek parçalarında yeni pazarlara açılarak ihracatın ciromuz içindeki payını daha da yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknoloji, inovasyon ve yüksek katma değerli üretim odağımızla Net Global’in sürdürülebilir büyümesini devam ettirirken, yatırımcılarımız için de uzun vadeli ve kalıcı değer üretmek en önemli önceliklerimizden biri olacak. Net Global’in yeni dönemine ortak olan ve bize güvenen tüm yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.