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Neslican Tay hayatını kaybetti

Rize’de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay hayatını kaybetti.

Rize’de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20) yoğun bakıma alınmıştı. Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden üzücü haber geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, “Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği ‘yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör’e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 saat 22.20’de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.

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