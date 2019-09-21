Müge Anlı'da Burhan Aykurt olayında canlı yayında şoke eden açıklama

Hakkında pek çok iddia atılan ağabey Mahmut Aykurt ile ilgili en büyük ihbar hesapsızca harcama yaptığı ve gece hayatında ciddi şekilde borçlandığı yönünde oldu. Mahmut bey ise ben sadece bankaya borçluyum birde kaybolan kardeşime diyerek iddiaları reddetti.

Canlı yayına roportaj veren bir akraba ise "Mahmut arkadaşımın cebinden kredi kartını habersizce alıyor ve 6500 TL bunu kullanıyor. Ben mahkemede şahitlik yaptım bu durumdan dolayı. Mahmut'da davadan vazgeçsinler ayda 500 taksitle ödeyeceğim dedi." açıklamasını yaptı. Mahmut bey ise bu iddiayı da reddetti ve "Ben o kartla sadece otobüs bileti aldım kızım için ondan da haberleri var. Alınan bilet 30 TL. kadar. Bu şekilde bana iftira attılar. Dava konusunda da aile zor durumda dedi Mehmet bey. Bende maaşımızı aldığımızda ödeyelim o zaman dedim. Ama yardım olsun diye ödeyelim dedim diğer her şey yalan" açıklamaları ise kafalarda soru işareti bırakırken canlı yayına katılan Mehmet bey mahkemenin sonuçlandığı ve ailenin mahkemeyi kazandığı ancak parayı alamadıklarını söyledi. Parayı alamama sebebi Mahmut beyin malulen emekli olmasından olduğu ortaya çıktı.