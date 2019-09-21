Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasını soran FOX muhabirine tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketi öncesi gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz.

2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim.

Destek apaçık ortadadır

Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır.

Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.

Uydurma örgüt çıkarıldı

Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.

Patriot konusu

Bu, masadan kalkmış bir konu değil.

Dünya beşten büyüktür

Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır.

İsrail sorunu

BM Güvenlik Konseyi Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir?

İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Konseyi icabında 5'te 5 kabul etmemeli. Mesele budur.

Fox TV'ye yayın politikası eleştirisi

Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor.

Tank palet fabrikası 25 yıllığına kiralandı

Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Kılıçdaroğlu gerçekten satılmış mı satılmamış mı ispat etmesi lazımdır. 25 yıllığına burası kiralanmıştır.

FOX Haber CHP'li belediyelerden çıkarılan işçileri gündeme getiriyor mu?

Buradan ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu bunlarla ilgili FOX haber yapıyor mu bunlara yönelik gayreti var mı? FOX'un önce yayın politikasını değiştirmesi lazım.