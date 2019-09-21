SPOR

Kaya Çilingiroğlu'dan sosyal medyayı sallayan Ersun Yanal açıklaması

Sosyal medyada çok konuşulan ve Twitter'da trendlerde ilk sırada yer alan Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki ifadelerine büyük tepki gösterildi. Bunun yanı sıra, Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki programa alkollü olarak çıktığı iddia edildi. Çilingiroğlu daha önce de oğluna silah verip fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelmişti.

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemi salladı.

Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için, "Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna ile Türkiye havacılık alanında işbirliğini artırmak için anlaştı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ruiz bir ay sahalarda olmayacak
Millet İttifakı çatırdıyor mu? Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye sert yüklendi HDP’ye krediler açarak...
Arnavutköy’de ailesini öldüren zanlının ifadesi dehşete düşürdü
Gelinin yakınları kına gecesinde dehşet saçtı! Damadı öldürdüler annesini ağır yaraladılar
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi bu habere dikkat
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tamamen milli: İlk fiili atışında hedefi tam isabetle vurdu
Erdoğan: Araçlarda sigara içilmeyecek! Nargile ve elektronik sigara yasaklanacak
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
Müge Anlı'da Burhan Aykurt olayında canlı yayında şoke eden açıklama
Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi
Hercai 14. bölüm fragmanı
Hırsızlık şüphelileri adliyede
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı