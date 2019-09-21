Kaya Çilingiroğlu'dan sosyal medyayı sallayan Ersun Yanal açıklaması

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemi salladı.

Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için, "Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör... Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya." ifadelerini kullandı.