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Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu

Bodrum'da 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödül töreninde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal’ın gözyaşları sel oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan Ali Sunal akşam Bodrum iskele meydanında yapılan SİSAY emek ödülleri gecesine katıldı. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ödül gecesinde 2018 yılında ölen oyuncular için hazırlanan slayt gösterisini izleyen Sunal’ın gözyaşları sel oldu.

Vizyona girecek olan “Hareket Sekiz” filmini sinema salonu sahiplerine tanıtan Ali Sunal, Gürgen Öz, Onur Atilla, Hakan Bilgin ve filmin yapımcısı Levent Cengizhan bazı kesitlerin gösterildiği tanıtım filmi sonrasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Gürgen Öz filmde kötü bir karakteri canlandırdığını ifade ederek “Çok neşeli, çok kaliteli bir komedi filmi yaptık. Hikayesi olan aksiyon ile komedinin bir arada olduğu için insanların gülmesi garanti” ifadelerini kullandı.

Ali Sunal ise filmin konusunun 3 şanssız polisin hikayesi olduğunu söyleyerek, “3 tane hayatta hiçbir şeyde başarılı olamamış polisin görevlendirilip dünyayı kurtarmaya çalışmasını izleyeceğiz” dedi.
Daha sonra iskele meydanına gelen oyuncular SİSAY Emek ödüllerini aldı.

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