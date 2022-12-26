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Ne oldu "Canan"iyan, "aptal" diyirdin, ne oldu reks elliyirdin!

CHP'nin Korsan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu bir Saraçhane öncesi haline, tavrına, kibrine bakın... bir de Saraçhane sonrası acınacak haline... Küfür ettiği, hakaret ettiği İmamoğlu'nun ayağına gitti, "geçmiş olsun" dedi... dedi ama siz bir de ona sorun nasıl dediğini.

- Ne oldu Paşinyan?
- Reks elliyirdin!
İlham Aliyev'in zafer sözleri...
Hâlâ dillere pelesenk...
Canan Kaftancıoğlu'nun "Tıpış tıpış" halini görünce...
Aliyev'in hafızamıza kazınan o sözlerini bir kere daha hatırladım; sonra 
"Ne oldu "Canan"iyan" demeye başladım öz özüme:
- "Aptal" deyirdin...
- "Şizofrenik" deyirdin...
- "Müteahhit kafa" deyirdin...
Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl binasına geldiğinde...
"Reks" elliyirdin...
Ne oldu "Canan"yan...
Niye "tıpış tıpış" oldun hindi? (şimdi)
Canan Kaftancıoğlu, "Nezaket sahibi" olduğu için, Ekrem İmamoğlu'na ben tercüman oldum. Onun söylemesi gerekenleri ben dile getirdim... Ne yalan söyleyeyim, bir ay öncesine kadar İmamoğlu'na yüz vermediği gibi, arkasından sayıp söven Canan Kaftancıoğlu'nun bu seferki görüntüsü içler acısıydı. 
Ekranda kendini izlerken, Kılıçdaroğlu'na da saydırmış mıdır acaba?

 Aman Allah'ım, Bay Kemal kafa  kesecekmiş!

"Kafalarını keseceğiz!"
"Biz sizi boğarız!"
Bu korkutucu ifadeler Bay Kemal'ın dudaklarından döküldü. "Ekrem İmamoğlu boğazınızda kalır" dediğinde hızını alamadı "Biz sizi boğarız" ifadesini kullandı... 
Bay Kemal kafa kesmekten söz ediyor şimdi de... İktidara geldiğinde, baronların kafasını kesecekmiş! İyi de Kemal Bey... Kelle kesecektiniz madem, okul önlerindeki uyuşturucu satıcıları için, "Kırın ayaklarını bana getirin" dedi diye Süleyman Soylu'ya ne diye kızdın?
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