Mustafa Destici Amedspor‘a niye taktı? Hadi Özışık yorumladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Amedspor, bu kez siyasi bir tartışmanın odağına yerleşti. Tribünlerde istenmeyen görüntüler, provokatif tezahüratlar yaşanırken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Amedspor çıkışı tartışma başlattı.

Destici, Amedspor ismini kabul etmediklerini belirterek kulübün adının “Diyarbakırspor” olması gerektiğini savundu.

DESTİCİ: NEREDEN ÇIKTI AMED?

Destici, “Amedspor diye bir takım var. Adı Diyarbakırspor. Nereden çıktı Amed? Türkiye'de Amed diye bir vilayet mi var, bir bölge mi var? Amed ne? Asla kabul etmiyoruz. Diyarbakırspor'un adı Diyarbakırspor'dur. Federasyonun da kabul etmemesi lazımdı. O isimle lige almaması lazımdı. Lisanslarını onaylamaması lazımdı. Önce doğrusu ‘adını düzelt gel’ demesi lazımdı” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalında Destici'nin Amedspor itirazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ AMEDSPOR MESAJLARI

Amed isminin nereden geldiğini anlatan Özışık, ayrıca bir otobüste Kürt vatandaşlarına yönelik savrulan nefret söylemlerini, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Amedspor hakkında yayımladığı tarihi mesaja dikkat çekti.

"FENERBAHÇE DE BİZİM, AMEDSPOR DA BİZİM"

Özışık, "Sayın Bahçeli’nin de vurguladığı gibi; bu ülkenin birliğini provoke etmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Beşiktaş da bizim, Fenerbahçe de bizim, Amedspor da bizim!" diye konuştu.