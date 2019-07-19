Müge Anlı ile Güven Bana’da Game Of Thrones sorusu geceye damga vurdu

Her bölümüyle çok konuşulan ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümüne dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones ile ilgili sorulan bir soru damga vurdu.

Soru "Taht Oyunları" adıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır" şeklindeydi.

Güven Bana'ya damga vuran soruda şıklar ise Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen'di. Yarışmacılar "Stark" doğru cevabını vererek soruyu bildi.İşte o anlar...