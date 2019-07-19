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Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Olay saat 02.30 sularında Beyoğlu Evliye Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yol kenarındaki çimenlik alanda oturan vatandaşlar, kaldırımda birinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. 
Polis ekipleri ise şahın üzerinde yaptığı kimlik incelemesinde cesedin, 22 yaşındaki A.E’ye ait olduğunu tespit etti. 

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset etrafını bezle sararak inceleme yaptı. İncelemenin ardından A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
22 yaşındaki gencin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. 

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