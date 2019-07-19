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19 Haziran Türkiye Gündemi

19 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Bloomberg skandala imza attı!

Bloomberg, "Türkiye Batı'yı terk etti. Gitti de kurtulduk" başlıklı yazıyla skandal bir habere imza atarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "saldırgan, kararsız ve provoke edici" diye bahsetti.

Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Trump, "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu. Daha sonra ise ağız değiştirerek başka bir açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun sözlerine MHP'den sert tepki

Ahmet Davutoğlu'nun "MHP adeta AK Parti tabanına hortum bağlamış" sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Davutoğlu asıl maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır" diyerek sert tepki gösterdi.

Çelik'ten Karamollaoğlu'na FETÖ cevabı

Ömer Çelik, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik FETÖ suçlamalarına twitter'dan cevap verdi. Çelik, Karamollaoğlu'nun suçlamalarını akılla izah edilemeyeceğini söyledi.

Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Akar, ABD'nin F-35 kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" dedi.

Abdullah Ağar'dan Erbil saldırı yorumu

Ağar: "Böyle bir saldırıyı gerçekleştiren terörist, istihbarat servisleri ve özel kuvvetlerin eğitiminden geçer" dedi.

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