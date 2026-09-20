MSB’den komandolar için göğüs kabartan paylaşım

Bölgemizde süren çatışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine adım adım yaklaşılırken Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından komandolar için yapılan "Göreve hazır, her şartta kararlı" paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

Ülkemizin yanı başında artan çatışmaların ardından kahraman askerlerimiz teyakkuzda görevlerini icra ediyor.

MSB PAYLAŞTI

'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli viraj dönülürken, Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ GÖREVE HAZIR

Bakanlık tarafından komandolarımız için yapılan paylaşımda, "Göreve hazır, her şartta kararlı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından “Helikopterden Halat ile Çabuk İniş Eğitimi” başarıyla icra edildi. Komandolarımız; zorlu görevler için eğitimlerine azim, disiplin ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.

KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Bu mesaj, kaynaklar tarafından herhangi bir tehdide karşı kahraman askerlerimizin teyakkuzda olduğu şeklinde yorumlandı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.