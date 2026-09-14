Motorinin litresi 100 liraya koşuyor yeni zam bu gece tüp fiyatları da zamlandı İRAN savaşı ile rekor fiyatlara çıkan motorinin litre fiyatına bu gece yarısı çok büyük bir zam daha bekleniyor. Zam miktarı 6 liranın üstünde görünüyor. Saat 16.00'da zammın tam miktarı kesinleşecek. Sektör kaynakları motorindeki zam fırtınasının devamını da bekliyor ve 100 TL'nin eli kulağında diyor. Öte yandan mutfak tüpü fiyatlarına da zam geldi fiyatı 1550 liraya fırladı.