Motorinin litresi 100 liraya koşuyor yeni zam bu gece tüp fiyatları da zamlandı
İRAN savaşı ile rekor fiyatlara çıkan motorinin litre fiyatına bu gece yarısı çok büyük bir zam daha bekleniyor. Zam miktarı 6 liranın üstünde görünüyor. Saat 16.00'da zammın tam miktarı kesinleşecek. Sektör kaynakları motorindeki zam fırtınasının devamını da bekliyor ve 100 TL'nin eli kulağında diyor. Öte yandan mutfak tüpü fiyatlarına da zam geldi fiyatı 1550 liraya fırladı.
Motorin kullanan araç sahiplerini bezdiren zam fırtınası bu gece yarısı kallavi bir zam daha getiriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorinin litre fiyatına salı günü itibariyle 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Gelecek olan zamla beraber motorinin litre fiyatının 96 liraya dayanması bekleniyor.
MOTORİN 100 LİRAYA GİDİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek gelecek zammı duyurup, motorinin litre fiyatının 100 liraya doğru yol aldığını belirtti:
“Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı yükseliyor. Bu gece, motorine 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Küresel fiyatlar bu hızla yükselmeye devam ederse yeni zamlar kapıda… Motorinde 100 TL’nin eli kulağında, ötesi de çok yakında.”
TÜP FİYATLARINA ZAM BİNMİŞ
Zam fırtınasından mutfak tüpü fiyatları da nasibini almış. Gazeteci Olcay Aydilek sessizce yansıyan zamlarla mutfak tüpü fiyatının 1550 liraya, piknik tüpü fiyatının da 350 TL’ye çıktığını duyurdu.
GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası : Benzin litre fiyatı: 80.26 TL,
Motorin litre fiyatı: 89.01 TL, LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası: Benzin litre fiyatı: 80.12 TL
Motorin litre fiyatı: 88.87 TL, LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara : Benzin litre fiyatı: 81.25 TL, Motorin litre fiyatı: 90.16 TL,
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir: Benzin litre fiyatı: 81.52 TL, Motorin litre fiyatı: 90.43 TL,
LPG litre fiyatı: 34.99 TL