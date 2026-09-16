MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışması ile bir operasyona imza atıldı.

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, sendikalara yazılım hizmeti verdiği belirtilen Ankara merkezli “Aydo Yazılım” adlı şirkete operasyon düzenlendi.

Operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’daki ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

SENDİKA YAZILIMLARINA ÖZEL SORGU ARAYÜZÜ

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişim sağlanmasına imkân veren özel bir sorgu arayüzünün eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, geçmiş yıllarda farklı kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi.

T.C. kimlik numarasıyla yapılan sorgulamalar üzerinden kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.