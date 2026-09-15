Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklama olay! Silah dayadı, taciz etti

ÇAĞLA ÖZ’ÜN İFADESİNDEKİ İDDİALAR

Basına yansıyan gerekçeli karar ayrıntılarına göre Çağla Öz, o dönem Tançalan’ın kendisine baskı uyguladığını, silah gösterdiğini ve görüntülerini çektiğini öne sürdü. Tançalan ise suçlamaları kabul etmedi; Öz ile sevgili olduklarını ancak isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediğini savundu.

Mahkeme Tançalan’ı Öz’ün bütün iddialarından mahkûm etmedi; karar, Türk Ceza Kanunu’nun 104’üncü maddesinde düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu üzerinden verildi.