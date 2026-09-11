Minibüslerde yeni dönem! Nakit devri bitiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve minibüs esnafı odalarının iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, minibüslerde POS cihazı dönemi resmen başladı. Uygulama, ilk aşamada pilot bölge olarak belirlenen Pendik'te hayata geçirildi.
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Minibüslere monte edilen POS cihazları sayesinde yolcular, temassız özellikli banka ve kredi kartlarıyla herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti ödemeden yolculuk bedelini tahsil edebiliyor.
NTV'nin haberine göre, Pendik'teki pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından sistemin kademeli olarak İstanbul genelindeki tüm minibüs hatlarında zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Toplu ulaşımda mesafe bazlı fiyat tarifesi şu şekilde:
0-4 km (İndi-Bindi): 43 TL
4-7 km: 45 TL
7-11 km: 46 TL
11-15 km: 47 TL
Öğrenci Biniş Ücreti: 28 TL