Milyonlarca kart sahibini ilgilendiriyordu: BDDK'dan limit iddialarına açıklama

Kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleri ve mevcut borç durumları dikkate alınarak yeniden hesaplanacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak sektör kaynakları, BDDK'nın şu aşamada kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışma yürütmediğini belirtti.

İDDİALARDA NELER YER ALDI?

Sosyal medya ve bazı haber platformlarında yer alan iddialara göre, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken yalnızca müşterilerin beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirlerini, mevcut borçlarını ve kredi puanlarını da dikkate alacağı öne sürüldü.

İddialar arasında ayrıca SGK ile entegre bir sistem kurulacağı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç bilgileriyle birlikte kişilerin gerçek maaşlarının tespit edileceği ve kredi kartı limitlerinin bu verilere göre yeniden düzenleneceği bilgisi de yer aldı.

Bu haberler, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanan vatandaşlarda "Kartımın limiti düşürülecek mi?" sorusuna yol açtı.

"ŞU ANDA YENİ DÜZENLEME YOK"

NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin şu an için yeni bir düzenleme bulunmuyor. Kaynaklar, vatandaşların kaynağı belirsiz iddialara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yeni bir düzenleme yapılabilmesi için BDDK tarafından öncelikle bir taslak hazırlanması ve bunun sektör temsilcilerinin görüşüne sunulması gerekiyor. Görüşlerin değerlendirilmesinin ardından düzenlemenin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilebiliyor.

BDDK DAHA ÖNCE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Kredi kartı limitleriyle ilgili düzenleme konusu daha önce de BDDK'nın gündemine gelmişti. Kurum, bankalar ve ilgili kamu kuruluşlarıyla teknik ve idari çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı.

Son iddiaların ardından yapılan açıklamada ise mevcut aşamada yeni bir karar alınmadığı vurgulandı. BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdüğünü ancak şu an için hayata geçirilmiş yeni bir düzenleme bulunmadığını bildirdi.