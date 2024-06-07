Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın, Euro 2024 finalleri öncesi 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı.Abone ol
EURO 2024 finalleri öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın minimum 23, maksimum 26 oyuncudan oluşması gereken kadrosu Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın seçimleriyle belirlendi. Liste bu gece UEFA'ya bildirilecek.
Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Oğuz Aydın ve Berat Özdemir EURO 2024 kadrosuna alınmadı.
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans oyuncuları: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan ve Ferdi Kadıoğlu.
Orta sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.
Forvetler: Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy ve Yusuf Yazıcı.