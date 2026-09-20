Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması! 180 gün detayı...

CNN Türk'te konuşan Bakan Tekin eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ara tatil uygulamasına dair öğrencileri yakından ilgilendiren kararı paylaştı.

Mevzuat gereği öğrencilerin yılda 180 iş günü okula gitmek zorunda olduğunu, öğretmenlerin ise kanun gereği 2 ay tatil haklarının bulunduğunu hatırlatan Bakan Tekin, eğitim takvimini sıkıştıramadıklarını vurguladı.

Son 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan tarihlerle çakıştığına dikkat çeken Tekin, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Öğrencilerin 180 iş günü okula gitmek zorunda olması ve öğretmenlerin de kanun gereği 2 ay tatil yapmaları gerektiği için takvimi sıkıştıramıyoruz.

2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramları ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düşüyor. Bunu yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yaşanmayacak.

Ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulaması yapılamayabilir."

"KIYAFET YÖNETMELİĞİNİ DEĞİL ÖNLÜĞÜ TERCİH ETTİK"

Türkiye'nin PISA'da okuma, matematik ve fen alanlarının üçünde de ortalamasını artıran tek OECD ülkesi olduğunu belirten Tekin; okullarda deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve 150 bin personelle temizlik ile güvenlik tedbirlerinin alındığını kaydetti.

Kılık kıyafet yönetmeliği ve CİMER şikayetlerine değinen Tekin, Devlet Memurları Kanunu'nu katı şekilde uygulamak yerine öğretmenlerin rahat edebileceği önlük tercihini sunduklarını ve hediye ettiklerini söyledi.

ÖZEL OKULLARIN KIRTASİYE VE YEMEK ÜCRETLERİ

Özel okulların kırtasiye ve yemek ücretlerindeki fahiş artışların denetlendiğini vurgulayan Tekin, MEB müfredatı dışındaki materyal ve yardımcı kitap satışının doğru olmadığını, sınavların resmi ders kitapları üzerinden yapıldığını hatırlattı.