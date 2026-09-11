MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında bizzat iletti. Görüşmede Ankara'nın bekleyen yatırımları, metro projeleri, kredi ve onay süreçleri ile planlanan fuar alanı ele alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, 'Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti'ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin siyasetteki yankıları sürüyor. Görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Yavaş, siyasi çıkarımlara tepki gösterirken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı geldi.

"TEK GÜNDEM ANKARA'YDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşılayarak görüşme talebini bizzat ilettiğini açıklayan Mansur Yavaş, toplantıda Ankara’nın bekleyen yatırımları, metro projeleri, kredi ve onay süreçleri ile planlanan fuar alanının ele alındığını aktardı. Görüşmeden siyasi bir anlam çıkarılmasına karşı çıkan Yavaş, Ankara'nın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini şu sözlerle ifade etti:

“Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm”

Kendisine güvenenleri incitecek bir tutum içinde olmayacağının altını çizen Yavaş, görüşme öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgilendirildiğini vurguladı. Süreci değerlendiren Özgür Özel ise ziyareti destekleyerek, “Mansur Bey’den şüphem olmaz” dedi.

"MEVCUT POZİSYONUMU KORUYORUM"

Açıklamasında siyasetteki mevcut gerilime de değinen Yavaş, Üsküdar ve Tekirdağ’da yaşanan son gelişmeleri hatırlattı. Ankara’da yürüttüğü denge politikasının başarılı sonuçlar verdiğini savunan Yavaş, duruşuna ilişkin, “Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum” açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI: AK PARTİ'YE KATILIRSA ŞAŞIRMAYIN

Mansur Yavaş’ın iddialara verdiği yanıtların ardından, konu MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin de gündemine taşındı. Gazetenin başyazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, kaleme aldığı yazısında Yavaş'ın siyasi hamlelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çiçek'in, “Mansur Yavaş’ın hiçbir şeyi bizi şaşırtmaz!” başlığıyla yayımladığı yazısında kullandığı şu ifadeler siyasette yeni bir tartışma başlattı:

“Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti’ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin”

Yavaş’ın, mevcut tutumunun parti genel merkezlerinde rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapmaktan çekinmeyeceği yönündeki sözlerini de hatırlatan Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bundan sonra atacağı adımlar konusunda erken konuşulmaması gerektiğini savundu. Yavaş ise tüm bu iddialara karşı, merkezi yönetimle kurduğu temasın siyasi bir pazarlık ya da pozisyon değişikliği olmadığını yineliyor.