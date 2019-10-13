POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Denktaş paylaşımı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik söylemlerine tepkiler sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rauf Denktaş'ın okuduğu '2 bayrak' şiirini paylaştı ve "Kıbrıs Türkü Türkiye'nin yanında" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik söylemlerine tepkiler sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan videolu bir paylaşım geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın okuduğu '2 bayrak' şiirini paylaşarak, "Kıbrıs Türkü Türkiye’nin yanında" notunu düştü.

Çavuşoğlu ayrıca paylaşımında, "Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine de yer verdi.

Video dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

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