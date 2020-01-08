YEREL

Mersin'de ilginç görüntü! Plastik leğenden tekne yapıp sel sularında yüzdü

Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, bazılarının ise eğlence kaynağı oldu. Yağış nedeniyle oluşan sel sularını fırsat bilen bir kişi, kendisine plastik leğenden tekne yaparak akıntıda yüzmeye çalıştı.

Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi.

LEĞENDEN TEKNE YAPARAK SELİN OLUŞTURDUĞU AKINTIDA YÜZDÜ

Sağanak yağış birçok insan için olumsuzlukları beraberinde getirirken, bazıları için ise eğlence kaynağı oldu. Cep telefonu ile kaydedilen ve sanayi sitesi bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde, bir şahıs soğuğa rağmen üzerini çıkararak sel sularında yüzdü. Plastik leğenden tekne yapan ve 'makarna' adı verilen yüzme aleti ile sel sularının oluşturduğu akıntıya kendisini bırakan şahıs, yağmurun tadını çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lufthansa Tahran uçuşlarını iptal etti
Guardiola Merih Demiral için çıldırıyor! Rekor teklife bakın
İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek
Bahçeli'den FETÖ eleştirisi! Sekiz ayaktan yedisi oldu ama biri ilerlemiyor
Erdoğan-Putin zirvesi başladı! Masada kritik konular var
Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçmasıyla ilgili yeni görüntüler
Kumar borcu yüzünden kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
10 yıllık pasaport harcı 2020 kaç para oldu ne kadar arttı?
İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama
Irak'taki bölgeden balistik füze parçaları görüntüledi
Siyer sınavı 2020 tarihleri başvuru ne zaman?
Şam'a giden Putin, Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim’i inceledi
e okul VBS e okul öğrenci girişi yap 2020 ekranı