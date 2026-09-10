Merkez Bankası yılın altıncı faiz kararını açıkladı: Politika faizi sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Banka, Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından politika faizini yüzde

Böylece Merkez Bankası, Temmuz ayındaki kararın ardından Eylül ayında da politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş oldu.

PİYASANIN BEKLENTİSİ SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Karar öncesinde AA Finans tarafından 25 ekonomistin katılımıyla düzenlenen beklenti anketinde medyan sonuç politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağı yönündeydi. Ankete katılan 24 ekonomist faizin sabit kalacağını öngörürken, sadece 1 ekonomist 100 baz puanlık bir indirim beklentisi açıklanmıştı.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA FAİZ TABLOSU

Eylül Kararı: Yüzde 37 (Sabit Tutuldu)

Temmuz Kararı: Yüzde 37 (Sabit Tutulmuştu)

Yıl Sonu Beklentisi: Yüzde 35

NE OLMUŞTU?

PPK mart, nisan, haziran ve temmuz ayında gerçekleştirdiği ikinci ve üçüncü ve dördüncü toplantılarda politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu.

Kurul 22 Ocak 2026'da gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında ise politika faizini 1 puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesinde çekmişti.

TCMB 2026 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

22 Ocak 2026 (Gerçekleşti)

12 Mart 2026 (Gerçekleşti)

22 Nisan 2026 (Gerçekleşti)

11 Haziran 2026 (Gerçekleşti)

23 Temmuz 2026 (Gerçekleşti)

10 Eylül 2026 (Bugün)

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026