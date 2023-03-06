Meral Akşener'in "ihanet"i ve Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığı

Dün "İYİ" bugün kötü oldu Meral Akşener. Düne kadar ekranlarda "Şirin"lik yapan gazeteciler, "Arslan" gibi savunanlar, bugün demediğini bırakmıyor Meral Akşener için.

İyi Parti lideri "kolay lokma"ydı hepsi için. "Kirli pazarlıklar"a, dayatmaya boyun eğmeyince, topyekün saldırıya geçtiler. Meral Hanım, onlar için hainin önde gideni şimdi.

"Altılı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu, aday gösterilmezse masa dağılacak" diyen CHP'nin kasası Bülent Kuşoğlu'na hiçbir şey olmayacak. Cihan Paçacı, "Sokak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor" dedi diye kellesi alınacak. Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti tabanının Mansur Yavaş'tan yana görüş belirttiğini söyledi diye dışlanacak, sen ağzına geleni sayacaksın Meral Akşener öylece susacak ve masada her dediğinize "he" diyecek öyle mi?

Sabrın da bir sınırı var.

Taş olsa çatlardı bugüne kadar.

Meral Akşener şerefli bir davranış sergiledi bana göre. O masada bostan korkuluğu olmadığını ortaya koydu. Hem kendisinin hem partisinin hem de seçmeninin onurunu korudu. Asıl ihanet, o masada oturmaya devam etmesiydi. Akşener, masanın diğer bileşenlerine boyun eğmeyerek, en önemlisi sokağa ihanet etmedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "aday olun" çağrısı yapmak CHP'yi bölmekmiş! Bir dakika arkadaş, hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş "Millet İttifakı"nın başkanları değil miydi? Bu ikilinin seçilmesinde İYİ Parti'nin katkısı yok muydu? Her fırsatta "Millet İttifakı"nın belediye başkanları demiyor muydunuz Yavaş ve İmamoğlu için? Bu iki ismin seçilmesinde Meral Akşener ve İYİ Parti'nin hiç mi rolü olmadı? Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye koşan Meral Akşener değil miydi? Ekrem İmamoğlu'nun ceza alacağı bir günde Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da turlarken, Meral Akşener değil miydi İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan?

Akşener tüm bunları Ekrem İmamoğlu'nun CHP kimliği için mi yaptı, yoksa "Millet İttifakı"nın seçilmiş belediye başkanı olduğu için mi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın son toplantısında İmamoğlu ve Yavaş için, "Onlar CHP'nin belediye başkanları" demesi bile Millet İttifakı'nın ortağı olan Akşener ve İYİ Parti'yi devre dışı bırakması başlı başına masadan kopma sebebi değil mi?

Meral Akşener, masada "kazanacak aday" ısrarını sürdürdü; "Kemal Bey sen kazanamayacaksın, senin yerine "kazanacak aday" olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterelim" demedi ki...

Ya da...

"Sen çekil, ben aday olayım" demedi ki...

En başından beri, "Ben aday değilim" demesi hiç mi bir şey ifade etmiyor?

Bütün bunlara rağmen...

Önce masadan kaldırıldı, ardından hain ilân edildi!





ÇİLLER GÜVENİLİR OLDU, AKŞENER GÜVENİLMEZ

Yahu arkadaş, siz değil miydiniz Tansu Çiller'i yerle yeksan eden? 28 Şubat sürecinde Erbakan istifa edince "Çiller Başbakan olmasın" diye elinden geleni ardına koymayan, DYP'yi çil yavrusu gibi dağıtan siz değil miydiniz? Refah Partisi ile koalisyon yaptı diye, "Güvenilmez" diye Tansu Çiller'i hain ilân eden siz değil miydiniz?

Çiller'in "Meral Akşener güvenilmez" sözünü sakız gibi çiğniyorlar. Çiller'in DYP'sini darmadağın eden, siyasetin dışına iten onlar değilmiş gibi, Meral Akşener'e saldırıyorlar.



O dönemi yakından bilen biriyim; Çiller'i satan Meral Akşener değildi. Aksine, Çiller sattı Akşener'i. Tıpkı Mehmet Ağar'ı, Süleyman Soylu'yu sattığı gibi. Kulaklarımla işittiğim sözler var; açtırmayın ağzımı.



İYİ PARTİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Ersan Şen'in niyeti belliydi; siyaset yapmaktı amacı. Ekranlardaki çığlıkları o yüzdendi. Habertürk'te baklayı ağzından çıkardı, "İYİ Parti beni Cumhurbaşkanı adayı yapsın" dedi.

Çok geçmeden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu aradı:

- Sayın Genel Başkan sizinle görüşmek istiyor?

- Öyle mi?

- Evet evet...

Ersan Şen, reklam arasında Akşener'i arıyor:

- Buyurun efendim.

- Sen ciddi misin?

- Evet efendim çok ciddiyim.

- Atla ankaraya gel.

- Baş üstüne...

Geç saat olmasa...

Ersan Şen soluğu Ankara'da alacaktı.

Anında havaya girdi, Cumhurbaşkanı adayı edasıyla konuşmaya başladı.

Olur mu?

İş yapar mı?

Bilmiyorum.

Bilmiyorum da... Merak etmiyor değilim acaba Akşener ve İYİ Parti 'yi cezbeden ne oldu? Ersan Şen'in ekrandaki şehvetli konuşması mı? Ekonomi bilgisi mi? Yoksa ünlü bir avukat oluşu mu?

Meral Akşener aday olmayacaksa eğer, ilk akla gelen ismin Ersan Şen olması bence saçma. Ekran yüzü olması bir avantaj ise Meral Hanım'ın hemen yanında Yavuz Ağıralioğlu var. Hitabeti iyi olan bir aday arıyorsa Akşener, uzaklara gitmesine gerek yok, Yavuz Ağıralioğlu'ndan daha iyi bir hatip bulamaz.

Ha Meral Akşener çok istiyorsa Ersan Şen'i, milletvekili yapar, kurmay yapar, ne bileyim partide başka bir görev verir. Ama Yavuz Ağıralioğlu dururken Ersan Şen'i Cumhurbaşkanı adayı yapması karşılık bulmaz.

Ersan Şen ismi büyük hata olur!

Akşener'in bu konuda yakınındaki kurmayları tarafından acilen uyarılması gerekiyor.