Şirin Payzın durup dururken Ali Koç'a neden çemkirdi?

"Hangi Meral Akşener'e inanalım?" demiştim İYİ Parti lideri Fatih Altaylı'ya son röportajını vermeden önce. Çünkü, Ayfonkarahisar'da 14-28 Mayıs seçimlerinde giydiği "ittifak gömleği"ni yırtıp atan, İstanbul veya Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları ardına kadar açan siyasi bir figür vardı karşımızda.

Kılıçdaroğlu için "kazanacak aday değil" diyen Meral Akşener "Kumar Masası"na döner dönmez, "kazanacak aday"ın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu Habertürk ekranlarında ilan etti.

O da yetmedi...

"Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek, yol verdi CHP liderine.

Afyonkarahisar konuşmasının ardından üç ayrı açıklama yaptı Meral Akşener; "Dün dündür, bugün bugündür" siyasetiyle, Süleyman Demirel'e rahmet okuttu desem yeridir.

Meral Hanım bir kez daha "zikzak" yapar mi bilmiyorum ama, en tutarlı ve en anlaşılır açıklamasını evvelki gün Fatih Altaylı'ya yaptı:

- Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Seçime her yerde ayrı gireceğiz İstanbul ve Ankara dahil. İzmir'de Ümit Özlale çalışıyor ve bize "adayım" dedi. Başarısızlıkta sorumluluk bana ait.

Çok şey anlattı Fatih Altaylı'ya.

İçini döktü...

Ve ilk kez...

İYİ Parti tabanının sesine kulak verdi.

Bir arkadaşım...

Akşener'i izlerken...

Erzurum şivesiyle...

"Ula bu sefer doğri diyir galiba" dedi...

Doğru mu diyor, yoksa el mi yükseltiyor zamanla göreceğiz. Amma velakin, Meral Akşener zamanında "doğri" konuşan Yavuz Ağıralioğlu'nu dinlememişti. "Doğri" konuştu diye, Cihan Paçacı'yı saf dışı etmişti. Az daha parti sözcüsü Kürşat Zorlu'yu da harcıyordu...

Kırdı...

Döktü...

Yaraladı...

Kimseyi dinlemedi ve ne yazık ki İYİ Parti'yi kurduğu günden bugüne, CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çalıştı.

Üstelik eline geçen bir ton fırsatı teperek...

Ama...

İş işten geçmedi henüz...

Akşener, son açıklamasını her kimin aklıyla yaptıysa İYİ yaptı.

31 Mart seçimlerinde kaybedebilir, bir tek belediye kazanamayabilir ama, tek başına İYİ Parti'ye çalışan lider olarak 2028'ye kadar "güçlü lider" oluverir..

ŞİRİN PAYZIN ALİ KOÇ'A NEDEN ÇEMKİRDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a soru sormuş Şirin Payzın:

- Sorum var ! Dün akşam Avrupa Şampiyonu olan Voleybol Milli takımımızda benim bildiğim 4 Fenerbahçeli oyuncu var.. Fenerbahçe Başkanı ‘nın final maçına gitmesi gerekmez mi?? Avrupa Şampiyonluğu final maçını yerinde izleyip destek vermesi gerekmez mi ? Fenerbahçe Başkanı sadece futbolcuların başkanı mıdır?

Ne kadar masum bir soru değil mi?

İçinde siyasetin zerresi yok!

Şirin'in o anda soru sorası gelmiş Ali Koç'a; "Maça niye gitmedin?" diye.

Ben iyi bir Fenerbahçeli'yim... Avrupa Şampiyonu olan kızlarımızı izlerken, Ali Koç hiç aklıma gelmedi. Hatta o gece Ankaragücü ile maçımız vardı, "Ali Koç maçta mıdır acaba?" demek de aklıma gelmedi.

Sonra, haberlerde gördük Ali Başkan'ı...

Tayyip Erdoğan'ın yanında...

Cumhurbaşkanı, Sabancı ailesini ziyaret ettikten hastane çıkışında Ali Koç'la ayaküstü sohbet ediyor. Koç'un bir eli de cebinde. Herkes cepteki ele odaklanırken, Şirin "Niye maça gitmedin?" deme gereği duyuyor.

Şirin'in asıl derdini yazacağım.

Ama önce Uğur Dündar'ın verdiği cevaba bakalım:

- Şampiyonlukta en büyük paya sahip Melissa Vargas gibi muhteşem bir voleybolcuyu Türkiye'ye kazandıran, maddi manevi fedakârlıklarla tüm amatör branşlarda şampiyonlar yetişmesini sağlayan dünyanın en büyük spor kulübünün başkanına teşekkür etmek yerine çemkirmek! Ayıptır, ayıp!..

Evet ayıp!

Ama...

Çemkirmenin sebebi...

Ali Koç'un maça gitmemesi değil.

Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermesidir Şirin'e soru sorduran. Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ali Yalçındağ ve Ali Koç'la o görüntüsünü ekranda görmese, Şirin'in aklına soru moru sormak gelmezdi.

Eeee...

E'si...

Şirin Payzın, "Maça niye gitmedi?" derken, Ali Koç'a "Erdoğan'la ne işin var?" diyor aslında... Ben Şirin'in o paylaşımını böyle okudum.