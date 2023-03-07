Meral Akşener ne istedi, ne aldı? Saadet Partisi'nin kapısındaki "Mustafa Kemal'in askerleri"

"Olaylar olaylar..."

İYİ Partili bir kurmayın mesajı bu.

Aradım:

- Nasıl yani?

Dedi ki:

- Önce masadan kaldırıldık, sonra topyekun saldırıya uğradık. Formül bulduk, masaya geri döndük ama istediğimiz bu değildi.

- Yani?

- Yanisi şu; Kemal Bey'in eli çok rahattı ve istediğini aldı. 12. madde her şeyi açıklamıyor mu sizce de?

"İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır."

- Ne var bunda?

- Şu var; Meral Hanım'a "he" dediler, metinde "canımız isterse" ifadesini eklediler. Bu metin bize şunu anlatıyor, iki belediye başkanı seçime kadar göstermelik olacaklar, seçim bittikten sonra görevlerine devam edecekler.

- Amaç seçim kazanmak değil mi?

- Doğru, doğru da... olaylar olaylar işte.

Bir başka İYİ Parti kurmayı ile konuşuyoruz:

- Meral Hanım'ın yüz ifadesi çok kötüydü.

- Siz bir de içini bilseniz.

- ?

- Bildiğini okudu ve sonuç ortada.

- Biraz detay verin.

- Detayları gün geçtikçe hep birlikte göreceğiz.

İYİ Parti'de hoşnutsuzluk var.

Mutlu değil kimse...

Hemen hepsi...

Akşener'in elinin zayıfladığı görüşünde.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimize bekliyoruz" ifadesi ise, özellikle Ülkücü kökenli İYİ Partilileri hoplatmış durumda. Her iki kaynağım da, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile anlaştığını düşünüyor.

- Eeee

- E'si işimiz zor.

İYİ Parti cephesinden edindiğim izlenim şu:

Akşener ve kurmaylarının kafası karışık.

İstifa furyası gelirse kimse şaşırmasın!

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN GURUR GECESİ

"Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı" adayını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini Temel Karamollaoğlu açıkladı Saadet Partisi'nin kapısında. Hem de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganlarının sıkça atıldığı bir ortamda.

Ne mutlu Temel Bey'e...

Çok çalıştı, çok yoruldu çünkü.

"Çok değişti" dediği Kılıçdaroğlu ne istediyse verdi...

Rahat bir uykuyu haketti...

Tebrikler Temel Bey, tebrikler...

FATİH ALTAYLI'YA ALKIŞ

Habertürk, iki yıl önce HDP'ye kapılarını kapatmıştı. Mehmet Akif Ersoy Habertürk'ün kurumsal görüşünü ekranda duyurmuştu izleyenlere. Dün gece Fatih Altaylı'nın Teke Tek'inde Mithat Sancar'ı görünce, o yasağın kalktığını farkettim.

Ve fakat...

Dakika bir gol bir!

Mithat Sancar:

"KCK, ateşkes... " güzellemesine başlayınca...

Fatih devreye girdi:

- KCK bir terör örgütüdür.

Mithat Sancar itiraz ettiyse de...

- Ama Fatih Bey.... hık mık :)

Fatih Altaylı işte bu yüzden alkışı haketti.

HEPSİ BİRDEN KAYBETTİ

Akşener masadan kalkınca...

Koro halinde saldırdılar.



Fatih Portakal...

İrfan Değirmenci...

Ayşenur Arslan...

Şirin Payzın...

Merdan Yanardağ...

Can Ataklı...

... hepsi.

"Hain."

"Bölücü."

"... cart curt."

Akşener masaya dönünce...

Sadece kaybetmediler...

Ne kadar iki yüzlü... olduklarını bir bir ortaya koydular...



Biz yapsak...

"Yandaş..."

"Tetikçi..."

"Besleme.."



Onlar yapınca...

"CHP'li gazeteciler..."

İşin garibi...

"Ahlaksız" olduklarını da "CHP'li gazeteci" olduğunu ekranda itiraf eden Yılmaz Özdil söylüyor...

KAZANDI

Ertuğrul Özök...

"Mahallesiz" olduğunu söyledi benim yayınımda.

Bu ifadeye burun kıvıran çok oldu.

Ne yalan söyleyeyim; ben de Özkök'ün "Mahallem yok" ifadesine tav olmayanlardanım. Ama dünkü yazısı, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'e yazdığı mektup, "Kazandı" dememe vesile oldu.

Mahallesi var mı yok mu onu daha sonra tartışalım olur mu!