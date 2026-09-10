Cinsel içerikli mesajlaşmaları ifşa olmuştu! O avukatı Kuruçaylar suç örgütü yerleştirmiş İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı. Suç örgütü detayı da gündem oldu.