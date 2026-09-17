Meis Adası yeniden Türkiye-Yunanistan gündeminde! MSB, Miçotakis’in ziyaretine neden tepki gösterdi?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz başlıklarına Meis Adası yeniden eklendi. “Meis Adası neden gündemde?”, “Miçotakis Meis’e neden gitti?”, “Türkiye neden tepki gösterdi?” ve “Meis’in gayriaskeri statüsü ne anlama geliyor?” gibi sorular araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in beraberindeki heyetle adayı ziyaret etmesi ve burada konuşlu askeri unsurlarla temas kurmasının yakından takip edildiğini açıkladı.

MEİS ADASI NEDEN GÜNDEMDE?

Meis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in adaya yaptığı ziyaret nedeniyle yeniden gündeme geldi. Tartışmanın merkezinde ziyaretin kendisinden çok Miçotakis’in adada konuşlu askeri unsurlarla temasları ve askeri varlığın kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi bulunuyor. MSB, bu durumun adanın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan statüsüyle bağdaşmadığını savunuyor.

MSB MİÇOTAKİS’İN MEİS ZİYARETİ İÇİN NE DEDİ?

Milli Savunma Bakanlığı, Miçotakis’in beraberindeki heyetle Meis’e gerçekleştirdiği ziyareti ve buradaki askeri unsurlarla temaslarını yakından takip ettiğini açıkladı. Bakanlık, adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bunların üst düzey ziyaretler sırasında sergilenmesinin Meis’in statüsüyle bağdaşmadığını belirtti.

TÜRKİYE MİÇOTAKİS’İN ZİYARETİNE NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Türkiye’nin itirazının temelini Meis’in gayriaskeri statüsü oluşturuyor. MSB’ye göre adadaki askeri varlığın görünür hale getirilmesi yalnızca uluslararası yükümlülüklerle çelişmekle kalmıyor, Ege ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara da katkı sağlamıyor. Ankara ayrıca Meis’in Türkiye kıyılarına son derece yakın konumuna dikkat çekiyor.

MEİS ADASI’NIN STATÜSÜ NEDİR?

Türkiye, Meis’in 1947 Paris Barış Antlaşması kapsamında gayriaskeri statüde olmak koşuluyla Yunanistan’a devredildiği görüşünü vurguluyor. MSB de son açıklamasında doğrudan bu antlaşmaya atıf yaptı. Ankara’nın açıklamasına göre adada askeri unsurların ve savaş gemilerinin bulundurulması bu statüyle bağdaşmıyor.

MEİS ADASI TÜRKİYE’YE NE KADAR YAKIN?

Meis, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin güneybatı kıyılarının hemen karşısında bulunuyor. Ada, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle Türkiye-Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz tartışmalarında stratejik öneme sahip yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

MSB YUNANİSTAN’DAN NE İSTEDİ?

MSB, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya çağırdı. Türkiye, iyi komşuluk ve diyalog politikasını sürdürmek istediğini ancak bunun uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerinden vazgeçileceği anlamına gelmediğini bildirdi.

SÖKE’YE KOMANDO TUGAYI NEDEN KONUŞLANDIRILDI?

Meis açıklamasıyla aynı basın toplantısında 51’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın Tunceli’den Aydın’ın Söke ilçesine konuşlandırılması da gündeme geldi. MSB, değişikliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda haziran ayında onaylandığını açıkladı. Bakanlık bunu Miçotakis’in son Meis ziyaretiyle bağlantılı yeni bir karar olarak sunmadı.

MEİS GERİLİMİ TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

MSB’nin açıklaması sert bir itiraz içerirken aynı zamanda diyalog mesajı da taşıyor. Bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi komşuluk temelinde geliştirilmesini savunduğunu belirtti. Bununla birlikte Ankara, Meis’in statüsüne aykırı olduğunu değerlendirdiği fiili durumları kabul etmeyeceğini de açıkça ifade etti.