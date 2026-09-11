Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari açığın temmuzda yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde ihracatçılarımız ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, hizmet ihracatının dirençli seyrinin de dış dengeyi desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz."