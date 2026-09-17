MEB’den 5,2 milyon öğrenci için yapay zeka eğitimi! Program nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşık 5,2 milyon ortaokul öğrencisini kapsayacak Yapay Zeka Eğitim Programı eğitim gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. “MEB Yapay Zeka Eğitim Programı nedir?”, “Hangi sınıfları kapsayacak?”, “Yapay zeka eğitimi zorunlu mu olacak?” ve “Öğrencilere neler öğretilecek?” gibi sorular araştırılıyor. Programla öğrencilerin yapay zekayı yalnızca kullanan değil, çalışma mantığını anlayan ve teknolojiyi bilinçli şekilde değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Peki uygulama nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar.

MEB YAPAY ZEKA EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

MEB Yapay Zeka Eğitim Programı, ortaokul çağındaki öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini tanımasını, temel çalışma prensiplerini öğrenmesini ve bu araçları güvenli, etik ve bilinçli biçimde kullanmasını amaçlayan eğitim çalışması. Program, Türkiye’nin eğitimde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yol haritasının öğrencilere dönük uygulamalarından biri olarak planlanıyor.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ KAÇ ÖĞRENCİYİ KAPSAYACAK?

Programın yaklaşık 5,2 milyon ortaokul öğrencisine ulaşması hedefleniyor. Böylece yapay zeka eğitiminin sınırlı sayıdaki pilot okul veya öğrenci grubuyla kalmayıp geniş ölçekte uygulanması amaçlanıyor. Uygulamanın ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun içeriklerle yürütülmesi planlanıyor.

MEB YAPAY ZEKA EĞİTİMİ HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Çalışmanın hedef kitlesini ortaokul öğrencileri oluşturuyor. Bu kapsamda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine ulaşılması hedefleniyor. Ancak her sınıfta aynı içerik ve zorluk düzeyi kullanılmayacak. Öğrencilerin yaşları, dijital becerileri ve öğrenme seviyelerine göre kademelendirilmiş eğitim materyallerinin hazırlanması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERE YAPAY ZEKA NASIL ÖĞRETİLECEK?

Eğitimlerde teorik bilginin yanında uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmesi planlanıyor. Öğrencilerin yapay zekanın nasıl çalıştığını örnekler üzerinden anlaması, günlük hayatta karşılaştıkları yapay zeka sistemlerini tanıması ve çeşitli dijital araçları kontrollü şekilde deneyimlemesi hedefleniyor. Eğitim içerikleri dijital materyaller ve sınıf içi etkinliklerle desteklenecek.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE HANGİ KONULAR YER ALACAK?

Programda yapay zeka okuryazarlığı, algoritmik düşünme, veri kavramı, üretken yapay zeka araçları, doğru komut oluşturma, dijital güvenlik ve yapay zekanın etik kullanımı gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Öğrencilere yapay zekanın ürettiği her bilginin doğru olmayabileceğini sorgulama ve farklı kaynaklardan doğrulama alışkanlığı kazandırılması da önemli hedefler arasında bulunuyor.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ YENİ BİR ZORUNLU DERS Mİ OLACAK?

Açıklanan programı, bütün ortaokullarda haftalık ders çizelgesine eklenmiş bağımsız ve zorunlu yeni bir “Yapay Zeka” dersi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çalışma daha geniş bir eğitim programı ve içerik uygulaması niteliği taşıyor. Ders çizelgesinde ülke genelini kapsayan yeni bir zorunlu ders değişikliği yapılması halinde bunun MEB tarafından ayrıca duyurulması gerekiyor.

ÖĞRETMENLERE DE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VERİLECEK Mİ?

Evet. Öğrencilere yönelik çalışmaların yanında öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi de MEB’in yol haritasının önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını eğitim süreçlerinde doğru kullanması, öğrencileri yönlendirebilmesi ve teknoloji kullanımında etik ve güvenlik ilkelerini uygulayabilmesi için mesleki gelişim çalışmaları yürütülüyor.

MEB NEDEN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ BAŞLATIYOR?

Programın temel hedeflerinden biri öğrencileri hızla değişen dijital dünyaya hazırlamak. Üretken yapay zeka araçlarının eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda yaygınlaşması, çocukların bu teknolojileri erken yaşta bilinçli biçimde tanımasını daha önemli hale getiriyor. MEB bu süreçte yalnızca teknik kullanım becerisine değil; eleştirel düşünme, güvenilir bilgiye ulaşma, kişisel verilerin korunması ve etik kullanım gibi alanlara da ağırlık vermeyi amaçlıyor.