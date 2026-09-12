Mansur Yavaş’tan YENİ Parti ve CHP’ye tepki: İki taraf da bizi çekmeye çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resepsiyonuna katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi siyasi gündemde tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından açıklama yapan Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu belirterek siyasi tartışmalarla ilgilenmediğini vurguladı. Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" ifadelerini kullandı.

''KATILMASINI BEKLERDİK''

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın CHP'nin üyesi ve CHP'li belediye başkanı olduğunu belirterek, 9 Eylül'deki parti etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklediklerini söyledi.

''İKİ TARAF DA BİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR''

Tüm bu yaşanan tartışmaların ardından gazeteci Aytunç Erkin bomba bir iddiada bulundu. Mansur Yavaş'ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmeyi aktaran Erkin şu ifadelere yer verdi:

“Pozisyonumuzu koruyoruz. Tarafsız kalarak, yani CHP ve YENİ Parti içindeki tartışmalardan uzak kalarak yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak iki taraf da bizi çekmeye çalışıyor. Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır.”