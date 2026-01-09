BIST 12.147
DOLAR 43,14
EURO 50,28
ALTIN 6.199,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da kaybolan Şerife Çınar ölü bulundu

Manisa'da kaybolan Şerife Çınar ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Abone ol

Çamlıca Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde çalışmalarını Beyazıt Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

Emniyet ve JAK timleri, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kuru Kavak mevkisinde kadına ait bulgulara rastladı. Ekipler bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatılmış, çalışmalar dün Kaplıca ve Yortan mevkisi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli adliyede
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli adliyede
Aralarında Özgür Özel de var: 12 fezleke TBMM'ye sunuldu
Aralarında Özgür Özel de var: 12 fezleke TBMM'ye sunuldu
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
THY, İran seferlerini iptal etti
THY, İran seferlerini iptal etti
Abdi İbrahim CDP'de 3. kez A Listesi'nde yer aldı
Abdi İbrahim CDP'de 3. kez A Listesi'nde yer aldı
Ömer Çelik'ten Halep'teki YPG operasyonuyla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten Halep'teki YPG operasyonuyla ilgili açıklama
Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi
Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...
Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı
Emlak danışmanlarından konutunu satacak vatandaşlara uyarı
Mega Metal'de üst düzey atama
Mega Metal'de üst düzey atama
DEAŞ’ın finans ağına MİT destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ’ın finans ağına MİT destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı var