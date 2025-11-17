BIST 10.760
Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, olası İsrail saldırısı nedeniyle tahliye edildi

Lübnan'ın güneyindeki Aytarun Belediyesi, İsrail'in beldeye yönelik olası saldırısına ilişkin yapılan güvenlik uyarısı üzerine belediye binasını tahliye ederek halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in belde içinde bir hedefi vurmayı planladığı yönünde güvenlik birimlerinden bilgi alındığı belirtildi.

Bu kapsamda belediye merkezinin boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in hedef almayı planladığı noktanın henüz netleşmediğine dikkati çekilerek halktan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ABD'nin ara buluculuğunda 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

