A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ile Kaan Ayhan yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 0

Antrenmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalışan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'nın durumlarının kontrol edileceği ve oyuncularla ilgili son kararın maç saatinde verileceği aktarıldı.

Millilerde sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'ndan çağrılan Yusuf Akçiçek ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 1

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. 5'e 2 çalışmanın ardından basın mensuplarına kapatılan idmanın kalan bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 2

Öte yandan milli takıma davet edilen Ahmed Kutucu, bu antrenmana katılamadı.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim: 3

