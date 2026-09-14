Levent Gültekin'den Nagehan Alçı'ya ofisboy eleman benzetmesi
Gazeteci Levent Gültekin, MHP lideri Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev inşa edildiği açıklamasını kamuoyuna duyuran gazeteci Nagehan Alçı için ofisboy eleman benzetmesi yaptı. Gültekin, "Gazeteci arkadaşın aklına şu soru gelmemiş 'Devlet Bey, bu yapmış olduğunuz açıklama bu sürecin toplumsal anlamda negatif etki mi yapar pozitif etki mi yapar? Siz buradan tam olarak neyi murad ediyorsunuz?' diye soru sormak aklına gelmemiş." dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı " Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklaması gündem oldu.
Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik zamanında gelen bu açıklama tartışmaları alevlendirdi.
Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalında Bahçeli'nin açıklamasını değerlendirdi, ev iddiasının sürece zarar verebileceğini savundu.
"OFİSBOY ELEMANA DÖNÜŞÜYORLAR"
Gültekin, Bahçeli'nin röportaj verdiği Nagehan Alçı'yı sessiz kalmak ve Bahçeli'ye soru sormamakla eleştirdi. Gültekin, programda şunları söyledi:
"Gazeteci arkadaşın aklına şu soru gelmemiş Devlet Bey, bu yapmış olduğunuz açıklama bu sürecin toplumsal anlamda negatif etki mi yapar pozitif etki mi yapar? Siz buradan tam olarak neyi murad ediyorsunuz diye soru sormak aklına gelmemiş. Bizim aydınımız gazetecimiz, siyasetçilerin önüne gittiğinde ofisboy elemana dönüşüyorlar. Kendi fikirleri yok, kendi itirazları yok karşısında feriştah var. Bir dakika arkadaş siz bana böyle bir şey açıkladınız ama bundan tam olarak muradınız ne? Veya şunu sormuyor siz bugün açıklıyorsunuz, Adalet Bakanı 1 ay önce yalanlamıştı hangisi doğru bunu da sormuyor."