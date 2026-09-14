Levent Gültekin'den Nagehan Alçı'ya ofisboy eleman benzetmesi Gazeteci Levent Gültekin, MHP lideri Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev inşa edildiği açıklamasını kamuoyuna duyuran gazeteci Nagehan Alçı için ofisboy eleman benzetmesi yaptı. Gültekin, "Gazeteci arkadaşın aklına şu soru gelmemiş 'Devlet Bey, bu yapmış olduğunuz açıklama bu sürecin toplumsal anlamda negatif etki mi yapar pozitif etki mi yapar? Siz buradan tam olarak neyi murad ediyorsunuz?' diye soru sormak aklına gelmemiş." dedi.