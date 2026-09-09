LC Waikiki'den okula dönüş dönemi için çocuk koleksiyonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah, lacivert, beyaz ve ekru gibi baz tonlar koleksiyonun ağırlığını oluştururken, kahverengi, bej ve antrasit seçenekler ise paleti tamamlıyor. Ağırlıklı olarak pamuklu kumaşlardan üretilen koleksiyonda gabardin, poplin, pike, flanel ve şardonlu örme dokular öne çıkıyor.

Kız çocuk grubunda polo yaka pike tişörtler ve kalın sweatshirtler günlük kullanımın temelini oluşturuyor. Bebe yaka gömlekler, ekru ve baskılı seçenekleriyle sunulurken, gabardin pantolon, kahverengi, yanları şeritli tayt, siyah, gabardin şort etek ise bej tonuyla yer alıyor. Polo yaka pilili elbise ile triko hırkalar, okul kombinlerini tamamlayan parçalar arasında bulunuyor.

Erkek çocuk grubunda polo yaka pike ve uzun kollu tişörtler beyaz ve gri melanj seçenekleriyle sunuluyor. Gabardin ile flanel ekose gömlekler, antrasit yıkamalı kargo jean pantolon ve jogger pantolon renk alternatifleriyle dikkati çekiyor. Şardonlu eşofman altı ve eşofman takımı gün boyu hareket gerektiren kullanımlarda öne çıkarken, çizgili triko kazak ve V yaka triko hırka, lacivert tonlarıyla koleksiyonda yer alıyor.

Kapüşonlu şişme montlar ve kolej yaka ceketler gibi sonbaharın değişken havası için hazırlanan dış giyim seçenekleri, koleksiyonun diğer başlığını oluşturuyor. Okul kombinlerini tamamlayan aksesuar ve ayakkabı seçenekleri de koleksiyonda geniş yer buluyor. Soket çoraplar, spor ayakkabılar ve sneaker modelleri, okul stilini tamamlayan fonksiyonel parçalar arasında bulunuyor.

Okul hazırlığını tamamlayan aksesuarlar, koleksiyonda ayrı bir grup oluşturuyor. Siyah okul ve grafiti desenli sırt çantaları standart ölçüleriyle sunulurken, kız çocuk külotlu çorap ve çizgili soket çorap ise çoklu paketler halinde yer alıyor. Baskılı kız çocuk spor ayakkabı ile bağcıklı ve cırt cırtlı erkek çocuk sneaker ise 26-40 numara aralığında seçenek sunuyor.

Aksesuar koleksiyonu, fonksiyonel ve lisanslı ürün seçeneklerini bir araya getiriyor. Özel beslenme çantaları, sırt çantası, matara ve kalemlikten oluşan okul setleriyle öne çıkan koleksiyonda "Minecraft", "Marvel", "Stitch", "Elsa", "Kuromi" ve "Sonic" lisanslı tasarımlarına yer veriliyor. Aynı karakterlerle hazırlanan baskılı suluklar, kalemlikler ve not defterleri koleksiyonu tamamlıyor.