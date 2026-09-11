Küresel piyasalarda enerji krizi tırmanıyor! Brent petrol neden yükseliyor, dev zam mı geliyor?

Uluslararası piyasalarda enerji koridorundaki hareketlilik akaryakıt ve emtia fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde sert bir çıkış yakalayan Brent ham petrolün varil fiyatı, küresel arz endişeleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelere yaklaştı. Gün içi işlemlerde varil fiyatı 109,62 dolara kadar tırmanarak son dönemin en yüksek rakamlarını gördü. Sürücüler pompa fiyatlarına yansıyacak olası zamları beklerken, piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasındaki temel dinamikleri açıkladı. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma itibarıyla Brent petrol kaç dolar oldu, petrol fiyatları neden tırmanıyor? İşte enerji piyasasındaki en son gelişmeler…

BRENT PETROL 11 EYLÜL 2026’DA KAÇ DOLAR OLDU?

Küresel piyasalarda hareketli bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, 11 Eylül 2026 Cuma gününe hızlı bir artışla başladı. Gün içinde 109,62 dolar seviyesine kadar ulaşan Brent petrol, haftalık bazda %8'i aşan bir değer kazancı kaydetti. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 103 dolar seviyesinin üzerinde alıcı buldu.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Brent petroldeki yukarı yönlü ivmeyi tetikleyen ana unsurlar şunlardır:

Jeopolitik Gerilimler ve Çatışmalar: Orta Doğu'da tırmanan sıcak çatışmalar ile ABD ve İran hattındaki gerilimin artması, küresel petrol arzının sekteye uğrayacağı endişesini doğurdu.

Kızıldeniz ve Deniz Yolu Güvenliği: Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz koridorundaki tanker geçiş riskleri navlun ve sigorta maliyetlerini yükselterek petrol arzında sıkışmaya yol açtı.

Asya ve Çin Merkezli Talep: Asya piyasalarından gelen yeni alımlar ve fiziki ham petrol talebindeki güçlenme fiyat primlerini yukarı taşıdı.

Düşen Stok Seviyeleri: ABD stratejik petrol rezervlerindeki gerileme ile işlenmiş dizel stoklarının ortalamaların altında kalması fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELİYOR MU?

Brent petrol fiyatlarının 100 dolar kritik eşiğini aşarak 110 dolar sınırına dayanması, yurt içindeki akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurundaki seyir ve petrol fiyatlarındaki bu tırmanış doğrultusunda, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin grubunda yeni bir zam dalgasının gelmesi bekleniyor.