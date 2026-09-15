Kredi kartı olanlar dikkat! Kartınızda bu işaret varsa hemen değiştirin

Günlük yaşamın pek çok alanında kullanılan kredi kartları, gerekli önlemler alınmadığında dolandırıcılık ve hatalı işlem gibi çeşitli riskleri beraberinde getirebiliyor.

Kart bilgilerinin gizli tutulması, ödeme sırasında yapılan işlemlerin dikkatle incelenmesi ve internet alışverişlerinde güvenilir ödeme seçeneklerinin kullanılması, olası maddi kayıpların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

POS ekranındaki tutarı ödemeden önce kontrol edin

Sabah’ın haberinde yer verilen güvenlik önerileri arasında, kartla ödeme yapılırken POS cihazındaki tutarın mutlaka kontrol edilmesi bulunuyor. Mağaza, market veya restoran gibi işletmelerde ödeme öncesinde ekranda görünen miktarın faturadaki tutarla karşılaştırılması gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra fişin alınması ve harcamanın mobil bankacılık uygulamasından kontrol edilmesi de ek güvenlik sağlıyor.

Özellikle bağlantı problemi yaşanan POS cihazlarında işlemin gerçekleşmediğine dair uyarı alınması durumunda dikkatli olunması gerekiyor. Kartın yeniden okutulması, ilk işlemin aslında gerçekleşmiş olması halinde aynı tutarın ikinci kez tahsil edilmesine yol açabiliyor.

Ödeme sırasında kartınızı kontrolünüzden çıkarmayın

Kartın ödeme esnasında müşterinin görüş alanından uzaklaştırılması, kart bilgilerinin kötüye kullanılma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca temassız ödeme veya şifreli işlem yöntemlerinin tercih edilmesi ve kartın ödeme süreci boyunca kullanıcının yanında tutulması tavsiye ediliyor.

Hesaptan yanlış bir tutarın çekildiği ya da ödenmesi gerekenden daha yüksek bir miktarın tahsil edildiği fark edilirse, durumun gecikmeden bankaya bildirilmesi önem taşıyor.

Anlık harcama bildirimlerinden yararlanın

Mobil bankacılık uygulamalarında bulunan işlem bildirimleri, kart hareketlerinin anlık olarak takip edilmesine imkan tanıyor. Kart sahibinin yapmadığı bir harcamanın bildirim üzerinden fark edilmesi halinde kart kullanıma kapatılarak vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilebiliyor.

İnternet üzerinden düzenli olarak alışveriş yapan kullanıcıların sanal kart tercih etmesi de güvenlik açısından avantaj sağlayabiliyor. Sanal karta ana kredi kartından daha düşük bir limit tanımlanması, kart bilgilerinin ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek maddi zararın sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

Kart şifresinde kolay tahmin edilebilen bilgilerden uzak durun

Kart şifresi oluştururken doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin kullanılmaması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarından veya başka kaynaklardan kolaylıkla öğrenilebilen bilgilerin şifre olarak belirlenmesi, kötü niyetli kişilerin şifreyi tahmin etmesini kolaylaştırabilir.

Ardışık rakamlar, basit tekrarlar veya ağırlıklı olarak sıfırlardan oluşan kombinasyonlar yerine tahmin edilmesi daha zor şifrelerin tercih edilmesi öneriliyor. Böylece kart bilgilerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri güçlendirilebiliyor.