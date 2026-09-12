KPSS Alan Bilgisi oturumları başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ilki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine uygun olarak saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar gün boyunca iki ayrı oturumda alan bilgisi testlerinde ter dökecek.

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı birinci oturum saat 12.45'te tamamlanacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinden oluşan ikinci oturum ise saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

Adaylara her bir test için çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. Sınav süresi İstatistik testi için 60 dakika, diğer tüm alan testleri için ise 50'şer dakika olarak uygulanacak.

Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Elde edilen puanlar açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.