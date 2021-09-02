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Koronavirüs için aldatmaca diyen Qanoncu eski CIA görevlisi koranadan öldü

Koronavirüs için aldatmaca diyen Qanoncu eski CIA görevlisi koranadan öldü

Kovid-19 salgınının 'aldatmaca' olduğunu ileri süren ve komplo teorileri hareketi QAnon'u destekleyen eski CIA görevlisi Robert David Steele, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kısa süre önce koronavirüs salgınına ilişkin aldatmaca olduğunu ve aşı olmayacağını söyleyen eski CIA çalışanı Steele, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs'e yakalandığını kişisel bloğunda "Bugün 'COVID' dedikleri şey için testim pozitif çıktı. Buna rağmen aşı yaptırmayacağım, ancak sonuç şu ki ciğerlerim çalışmıyor" ifadeleriyle duyuran Steele, durumunun kötüleşmesi üzerine Florida'da hastaneye kaldırıldı.

Hastanede solunum cihazına bağlıyken 'ölüme yakınlaştığı bir deneyim' yaşadığını belirten ve Kovid-19'un gerçek olmadığını söyleyen Steel, 30 Ağustos'ta ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Steele'nin ölümünü, kendisi gibi komplo teorisyeni olan yakın arkadaşı Mark Tassi duyurdu.

Tassi, Steel'in Kovid-19 değil, tedavi süresinde kullanılan antiviral ilaçlar veya solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü ve ölümün 'şüpheli' olduğunu savundu.

Steele, geçen yıl bir Vice'a verdiği röportajda , Kovid-19'u 'aldatmaca' olarak adlandıran ilk kişi olduğunu iddia etmişti. İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'ne göre Steele, anti-Semitik inançlara sahipti. Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon'a açık destek veren Steele, NASA'nın Mars'ta bir çocuk köle kolonisi işlettiğini savunuyordu.

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