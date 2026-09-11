Komşu ülkeden Türkiye itirafı: Türklerin gücü göz ardı edilemez!

Yunanistan merkezli To Vima gazetesinde kaleme aldığı makalede Türkiye'nin potansiyeline ve stratejik hamlelerine dikkat çeken Yunan gazeteci ve köşe yazarı Yannis Marinos, "Türkiye'nin sahip olduğu askeri, ekonomik ve jeopolitik veriler göz ardı edilemeyecek bir tablo ortaya koyuyor." dedi.

'TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU KAPASİTESİ BÖLGEDEKİ HİÇBİR ÜLKE TARAFINDAN YOK SAYILAMAZ'

Ankara'nın bölgesel bir güç haline geldiğini anlatan Marinos, Türkiye'nin sahip olduğu kapasitenin bölgedeki hiçbir ülke tarafından yok sayılamayacağını belirterek, "Nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın bu yıl 1,6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu seviye, Türkiye'yi Orta Doğu'daki en büyük ekonomi konumuna taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki ticaret hacmine ve ihracat verilerine de değinen Marinos, "2025 yılı itibarıyla toplam ticaret hacmi 635 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin ihracatında en büyük payı yüzde 41,5 ile Avrupa Birliği ülkeleri alırken, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 17'lik bir paya sahip." diye konuştu.

'NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU'

Analizinde Türkiye'nin askeri kapasitesine geniş yer ayıran Marinos, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne vurgu yaparak, "Türkiye, NATO içinde ABD'den sonraki en büyük ikinci orduya sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Türk savunma sanayisinin son yıllardaki hamlesine dikkat çeken Yunan yazar, "Geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, son beş yıl içinde ihracatını üç katına çıkararak devasa bir büyüme kat etti." dedi.

'BÖLGESEL REKABETE RAĞMEN GÜVEN İKLİMİ'

Yazısında Türkiye'nin komşuları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü çok yönlü diplomasi trafiğini detaylandıran Marinos, Suriye'de yeni yönetimin Ankara için önemli bir müttefik olduğunu kaydetti.

Körfez ülkeleriyle ilişkilere değinen Marinos, "Katar ile geleneksel müttefiklik sürerken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sağlanan yakınlaşmalar ekonomiye doğrudan yatırımlar olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve sınır güvenliği konularındaki stratejik adımları değerlendiren Marinos, şunları kaydetti:

"Irak ve Erbil yönetimi ile yapılan anlaşmalar, bölge petrolünün taşınmasında kritik bir geçiş güzergahı oluşturuyor. Dört asırdır değişmeyen 560 kilometrelik ortak sınıra sahip olunan İran ile ilişkiler ise bölgesel rekabete rağmen belirli bir denge ve güven iklimi sağlıyor."