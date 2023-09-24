Kim Bu İnsanlar ve Daha Kaç Kişinin Hayatını Karartacaklar?

Bugünlerde yeni kitabıma yoğunlaştım. Yakın dönemde 'skandal' diye nitelendirebileceğimiz bazı olayları derinlemesine araştırıp gelecek kuşaklara not olarak bırakmayı hedefliyorum... Belli bir olgunluğa gelince daha detaylı anlatacağım.

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Bu araştırmalarım sırasında çok ilginç hikayeler çıktı karşıma... Bazılarını bir an evvel anlatmak için sabırsızlanıyorum...

Mesela biz, FETÖ gibi PKK gibi eli kanlı terör örgütlerinin dosyalarıyla meşgul olurken meğer bazıları, bu örgütlerle mücadele sırasında oluşan havadan faydalanıp kendi operasyonlarını yapıyormuş.. Detayını kitabımda yazacağım bir davadan söz edeceğim bugün size.. Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'e kurulmak istenen kumpas dosyasından..

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FETÖ'cü teröristlerce tertiplenen 17/25 Aralık yargısal darbe girişimi sonrasında, FETÖ’nün yargı ayağındaki savcı ve hakimlere yönelik yürütülen kritik soruşturmalarda görev yapmış, başta Zekeriya Öz olmak üzere bir çok isim hakkında açılan soruşturmaları yönetmiş, 15 Temmuz gecesi cuntacılar hakkında ilk gözaltı kararını vermiş bir savcıdan söz ediyoruz.. Öyle sarsıcı bir suçlamanın tarafı oldu ki Aydıner, dosyayı okuduğunuz zaman, 'iftiralarla bir insanın hayatını karartmak meğer ne kadar kolaymış' dyeceksiniz..

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FETÖ medyası ve Halk Tv gibi CHP'ye yakın yayın organlarında Ömer Faruk Aydıner'in, eski istihbaratçılarla birlikte bir çete kurup yönettiği, tahsilatlar falan yaptığı yazıldı..



Yapılan suçlamaya göre; Aydıner, bir eski MİT'çi ve uyuşturucu ticaretinden sabıkalı bir başka kişi ile birlikte çete kurarak bir iş kadınının şirket hisselerine çöküyor ve haksız yere parasını almaya çalışıyor.

İş kadını A.K’nin şikâyeti üzerine soruşturma açılıyor.. Olayın anlatılan ilk hali şöyle...

"...Mimarlık şirketi bulunan A.K. isimli iş kadını 2018 yılında İspanya’ya 1 tonun üzerinde uyuşturucu gönderme suçundan hükümlü olan N.K ile tanışır.. N.K, maddi zorluklar çeken iş kadınına farklı tarihlerde 3 milyon liraya yakın para verir.. Daha sonra bu verdiği paralar karşılığında şirketin %25 hissesini ister.. Bu arada son verdiği 200 bin doları Aydıner'den aldığını, ona iade etmesi gerektiğini söyler.. Mimarlık ofisi sahibi kadın Aydıner'in parasını da verir, şirketin %25 hissesini de o kişiye devreder.. Aydıner parasına faiz de talep eder. Bu ilave ödeme de Yargıtay binasında gerçekleşir..



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Tüm bu iddiaların ardından A.K, Aydıner hakkında; rüşvet, çete, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan suç duyurusunda bulunur... Şikayet dilekçesinde; "15 Temmuz soruşturmalarına bakan Başsavcı"ifadesine özellikle yer verir.. Öyle ki basına "kahraman Başsavcı hakkında çete ve rüşvet soruşturması" başlığıyla haber servis edebilsin.. Zira Yargıtay'da yapılan ön incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış olmasını da; "ikinci Susurluk" başlığıyla haber yapacaklardı..

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Peki olayın aslı esası ne?...

Çok basit bir emlak dolandırıcılığı aslında hikaye... Ve Aydıner bu hikayenin mağduru..

Kısaca anlatayım..

Ömer Faruk Aydıner 2018 yılında Marmaris'te bir daire satın alır..

Dairenin bedeli olan 500 bin TL'yi de peşin olarak öder.. Fakat dairesi bir başkasına da 750 bin liraya satılır.. Emlakçı Aydıner'e başka bir daire teklif eder. Fakat artık ağzının tadı kaçmış olan adam, başka bir daire değil ödediği parasını geri ister.. Emlakçı aylar sonra bir kısmını bankadar bir kısmını elden olmak üzere iadeyi yapar fakat hemen ardından da bu akıllara durgunluk verecek senaryoyla Aydıner hakkında suç duyurusunda bulunur..

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Neyse ki Ankara'da hakimler var da bir hukuk adamı iftira ile itildiği uçurumun kıyısından dönebildi..

Bu suçlamayla itibar suikastine uğrayan hukuk adamı, hakkını yine hukuk yoluyla aradı.. Dolandırıldığını iddia eden iş kadını ile ortağı olan avukat hakkında; "hakaret, iftira ve suç uydurma" suçlarından şikayetçi oldu..

Dosyayı inceleyen savcı, Aydıner'e kurulan tuzağı ortaya çıkardı..

Savcının talimatıyla Aydıner aleyhine yapılan internet haberlerinin izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haberlerde FETÖ izine ulaştı..

Zira bu uydurma hikaye, FETÖ medyasında haberleştirilmiş örgütün bilinen isimleri tarafından sosyal medyada köpürtülmüştü..

Ancak buraya dikkat.. Çok daha önemli bir algı operasyonu daha yapacaktı bu kişiler..

Basına "ikinci Susurluk" diye servis edeceklerdi bu haberi..

"İkinci Susurluk", çünkü bu kişiler, bir tarafta bir "Kahraman Savcı", diğer yanda bir "MİTçi" ve bir de "uyuturucu kaçakçısı"nın birlikte hareket ettiği ve çete kurduğunu söyleyecek, buradan da yeni bir algı oluşturacaktı..

Oysa.. O uyuşturucu kaçakçısı dedikleri kişinin sabıkası çıkmadı..

MİT'çi dedikleri kişi de MİT'çi değilmiş meğer.

Peki ama neden?..

Neden bu zorlama örgüt işleri...

Bu algının oluşturulması ve tahkim edilmesi; 17 Aralık, 25 Aralık, Selam TEVHİD, Yargı Darbesi soruşturmaları, 15 Temmuz Darbe soruşturmaları, DAEŞ, PKK,DHKPC, örgüt soruşturmalarını yapan ve de 15 Temmuz darbe gecesi darbeciler hakkında ilk yakalama müzekkeresini yazan Ömer Faruk AYDINER'i, terör örgütlerine hedef göstermekten başka bir amaca hizmet etmez..

Dedim ya Allah'tan Ankara'da hakimler-savcılar var da Ömer Faruk Aydıner üzerine atılı bu pislikten kurtulmayı başardı..

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Buna benzer daha ne ilginç hikayeler var.. Bu FETÖ denilen aşağılık yapının, bir insanın hayatını karartmak için atamayacağı iftira, söyleyemeyeceği yalan yok.. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Hemen her gün, bir vakit 'hain' damgası vurulmuş bazı insanların aslında iftiraya uğradıkları, baş tacı ettiğimiz bazı kişilerin de aslında bunu hakketmediklerini göreceğiz.. Yani karşımıza çıkan her hikayeye bir parçayla şüpheyle yaklaşmakta yarar var...

Kalın sağlıcakla..