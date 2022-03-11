Kılıçdaroğlu Nurettin ve Selahattin Demirtaş’ın babasıyla tesadüfen karşılaştı!

Diyarbakır’dan bir Kemal Kılıçdaroğlu geçti…

Davulla, zurnayla karşılandı.

Ne güzel…

Çıktı kürsüye günah çıkardı önce:

- CHP bu bölgeye fazla gelmedi bunun farkındayım. CHP’nin Diyarbakır’da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık.

Sonra da…

”Helalleşelim” dedi…

Tesadüf bu ya…

Selahattin Demirtaş’ın babası da orada…

Helalleşmeye ilk onunla başladı:

- Selahattin Bey boş yere hapis yatıyor amca!

Bi ara “Nurettin” diyecek gibi oldu.

Kim dürttüyse…

Kılıçdaroğlu’nun hürmet ettiği…

Evlat morali verdiği adamın bir diğer oğlunun ismidir Nurettin.

“Boş yere dağda yatıyor!”

Mehmetçiğe kurşun sıkıyor hâlâ…

Salon helalleşmesi bitti, sokak helalleşmesine gelmişti sıra. Hal hatır sordu vatandaşa, moral verdi, umut verdi, barış mesajı verdi, “geliyor gelmekte olan” dedi ve sokaktaki helalleşmesin bitiriverdi. Az ötede, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmedi gözleri. O tarafa gitmedi, gidemedi. HDP’li dostları incinmesin diye, onları ayağına çağırdı:

- Gelin otelde görüşelim.

Görüştüler…

Görüştüler de ne görüştüler?

Orta yerde bir fotoğraf var. O masa da Kılıçdaroğlu var, üç yıldır evlat nöbeti tutan 4 kişi daha var.

“Ahan da görüştüm” fotoğrafı:

- Helalleştik!

Öyle mi gerçekten?

Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Celil Begdaş’a kulak verelim hele:

- Ne helalleşmesi ya? Her yere gitti HDP binası önüne gelmedi. Bir dakikalık bir görüşme oldu, söz verdi aileleri ziyaret edeceğine söz verdi ama gelmedi. Gelmediği gibi, bir dakikalık görüşmeyi şerefmiş gibi basına servis ettiler. Çadıra gelme cesareti gösteremedi kaçtı.

Bir tek Celil Begdaş değildi öfkeli olan.

HDP binası önünde açıklama yapan aileler, ateş püskürüyordu:

- Bizimle görüşmen gereken yer otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı. Biz Kemal Bey’i HDP il binasının önüne bekliyorduk. Ama gelmek yerine yalan haberlerle kamuoyunu yanılttı ve bizi gerçekten çok üzdü. Bu olaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu çadırımıza almayacağız. O gitsin ortaklık yaptığı insanların annelerini dinlesin. Sabahtan beri tüm STK’larla, siyasi partilerle görüşüyor ama Diyarbakır annelerinin çadırını ziyaret etmeyi reddetti. Onun yerine bizi, komuoyunu aldatan bir fotoğraf yayınladı. Kılıçdaroğlu sen bir daha bu çadırdan içeri giremezsin. Biz seni bu çadıra sokmayacağız.

CHP lideri galiba bugün Selahattin ve Nurettin kardeşlerin annesini de evinde ziyaret edecek.

- Annem gel helalleşelim oğlunu hapse attık!

Allah’tan Yasin Börü’nün annesini ziyarete gitmedi.

Ne derdi acaba gitseydi?

- Oğlunun katledilmesine sebep olan Selahattin Bey boş yere hapiste.

Sonra da…

”Helalleşme” isteği…

Kemal Bey, Ankara’ya şen şakrak dönüyor.

HDP’li dostlarını incitmemenin keyfiyle…

Hoşgelişler ola!

Sen çok yaşa, Kemal Paşa…

Hadi şu videoyu hep birlikte izleyelim arkadaşlar.

Kandil’in partisi HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki ağırlığını anlatıyorum.

