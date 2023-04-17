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Kentsel dönüşümle 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirildi

Kentsel dönüşümle 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2012 yılında “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla İstanbul’dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesi tüm Türkiye’de hayata geçirildi.

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Bugüne kadar 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. Türkiye’nin 81 ilinde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ediyor. Kentsel dönüşüm alanları içinde İstanbul Güngören’deki Tozkoparan da yer aldı.

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