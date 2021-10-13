Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayetler” sözünün patendi kime ait?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tehlikeli sularda yüzüyor. Fuat Uğur’un da yazdığı gibi FETÖ’nün aparatı olmaya devam ediyor. Olmayan bir şeyi varmış gibi topluma sunup, korku iklimi yaratıyor Kemal Kılıçdaroğlu.

Hatırlayın, birkaç gün önce “Siyasi cinayetler olabilir” dedi. Daha sonra da bu tehlikeli sözüne gerekçe buldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bunlar daha iyi günleriniz” sözünü hatırlattı. İYİ Partili Koray Aydın da ittifak ortağı Kılıçdaroğlu’na eşlik ederek duyumlar aldıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi aslında yeni değil, kah Sedat Peker, kah FETÖ’nün hesapları uzun zamandır bu söylemi dillendiriyordu. Peker sık sık “Sokağa çıkmayın” telkininde bulunurken, FETÖ hesapları Türkiye’de suikastlerin olabileceğine dair kehanette bulunuyordu. Emre Uslu soysuzu bunlardan sadece biriydi.

Birkaç gün önce bu söylemin çok tehlikeli bir söylem olduğunu size anlatmıştım. Fuat Uğur bu söylemin nelere malolabileceğini yazıyor. Birileri namlunun ucunu bu söylemden sonra Kılıçdaroğlu’na yönlendirirse ne olacak? Ya da FETÖ bir suikast girişiminde bulunursa… Hazır iktidara talip olan muhalefet lideri böyle bir yol açmışken neden olmasın!

Aklı başında olan hiç kimse böylesi tehlikeli ve boyundan büyük bir laf etmez. Ama Kılıçdaroğlu iktidara karşı kılıçları çektiği için sözünü sakınmıyor. Allah’tan ortağı Meral Akşener aklı selim düşünerek bu tür şeylerin konuşulmasını doğru bulmadı.

Fuat Uğur soruyor:

FETÖ Kılıçdaroğlu’na suikast yapar mı?

Yapar mı yapar!

Amaç Türkiye’yi karıştırmak ise… Ya da Türkiye’yi kan gölüne çevirmekse FETÖ bu fırsatı kullanmaz mı sizce? Kullanır, 15 Temmuz’da olduğu gibi… FETÖ’den suikastçi çıkmaz demeyin, adamların gözü kan bürümüş, Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, yapacaklar.

Cihat Yaycı Paşa aylardır kendini yırtıyor, FETÖ’nün oyunlarını ve peşinde olduğu kalleşlikleri bir bir sıralıyor. “Yeniden darbe olur mu?” sorularına “Hayır” diyor Cihat Paşa. Bu hainlerin suikast planladıklarını söylemiyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor. Hal böyleyken CHP lideri onların istediğini yapması için ne yazık ki fırsat veriyor. Yani Fuat Uğur’un da dediği gibi CHP lideri FETÖ’nün aparatlığını yapıyor.

Kemal Bey’in söyleminden çark etmesini çok doğru buluyorum. Bu çark belki işe yarar diye umuyorum.