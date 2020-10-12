Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirketinizde genel müdür yapar mısınız?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeni seviyorsan Türkiye'yi seçime götür" çağrısı yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Bu satırlar yazıldığında, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına MHP'den herhangi bir açıklama gelmemişti henüz. Devlet Bey sessizliğini grup toplantısına mı saklıyor yoksa Kemal Bey'i ciddiye mi almadı?

Salı günü öğrenmiş olacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan "Ülke iyi yönetilemiyor!" sözünü sık sık işitiyoruz. Çağrısı da bu yüzden. Türkiye'yi kendisinin daha iyi yönetebileceğini söylüyor herhalde.

Ve fakat...

18 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarı yıpranması gerekirken, oylarında küçük bir düşüş görüyoruz. Bu durumda CHP'nin oy oranının artması gerekmiyor mu?

"CHP iktidara yürüyor" sloganı ile Kurultay'da boy gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına rağmen, partisinin oylarında düşüş olduğunu görüyoruz. Aksoy Araştırma Şirketi'nin anketinde CHP yüzde 18'e kadar gerilemiş. AK Parti ise yüzde 40 civarında.

Aksoy'un araştırmasında Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak Kılıçdaroğlu değil, iki belediye başkanı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise diplerde. Bir başka deyişle esamesi okunmuyor.

Türkiye Monitörü Eylül Raporu'nda seçmene bütün liderleri kapsayan ilginç soru sorulmuş:

- Bir şirketiniz olsa aşağıdakilerden hangisini genel müdür olarak görelendirmek istersiniz?

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 23.1 ile birinci sırada. Erdoğan'ı yüzde 22.7 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise Süleyman Soylu'nun ardından yüzde 12.5 ile dördüncü sırada.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirketinde genel müdür olarak görevlendirmek isteyenlerin oranı sadece yüzde 1.8...

Yani millet bırakın Türkiye'yi, özel şirketini bile Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istemiyor. Hal böyleyken, Kemal Bey'in "Türkiye iyi yönetilemiyor haydi seçime gidelim" demesi sizce de garip değil mi?

Ya Bahçeli "Haydi seçime gidelim" derse? Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kendisi aday olmadığını söylüyor, dostları Mayıs'tan önce seçime katılamıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener CB adayı olacağını söylüyor. Daha da önemlisi, Emin Şirin açıkladı, yazıldı çizildi Canan Kaftancıoğlu ne seçime ne de Türkiye'yi yönetmeye hazır olmadıklarını söylemiş.

Biz şimdi kime inanacağız?

Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi yönetemiyor ki, Türkiye'yi nasıl yönetecek? Kaftancıoğlu ayrı telden çalıyor, Tuncay Özkan'ı çizdiğini açıklıyor, "Atatürk'e Atatürk demem" diyor, Kılıçdaroğlu'ndan tık yok.

"Doğru bulmuyorum!" demekle yetiniyor...

Aksoy Araştırma Şirketi'nin anketindeki o soruyu size soruyorum:

- Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahibi olduğunuz şirkete genel müdür yapar mısınız?

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