Kaybolan çocuk 8 saat sonra bakın nerede bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu.
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Evinin bahçesinde oynayan Bünyamin Ç'nin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aile ve mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.
Çocuk aramalar sonucunda 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.