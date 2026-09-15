Kaybolan çocuk 8 saat sonra bakın nerede bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu.

Kaybolan çocuk 8 saat sonra bakın nerede bulundu
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Evinin bahçesinde oynayan Bünyamin Ç'nin kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aile ve mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Çocuk aramalar sonucunda 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaybolan çocuk 8 saat sonra bakın nerede bulundu - Resim: 0

Antalya