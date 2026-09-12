Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işlemi bugün yapılacak! Cinayet mi, kalp krizi mi?

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Kesin ölüm nedeni ile üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Kozinoğlu’nun mezarı bugün açılacak.



Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

TIBBI ÖRNEK ALINACAK

İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapılması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu’nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınacak.

Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi.

İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihayi mütalaanın hazırlanması planlanıyor.