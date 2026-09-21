Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yeni adli gelişmeler yaşandı. “Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son durum ne?”, “Osman Arslan neden tutuklandı?”, “Başka kimler hakkında işlem yapıldı?” ve “Soruşturmanın konusu ne?” soruları gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında işlem yapıldı. Osman Arslan tutuklanırken, diğer iki isim hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce farklı isimler hakkında adli işlemler yapılırken, son operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi yöneticileri ve bazı görevliler hakkında işlem gerçekleştirildi.

OSMAN ARSLAN NEDEN TUTUKLANDI?

Eski gazeteci Osman Arslan, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Osman Arslan hakkında uygulanan suçlamalar:

Yasaklanan bilgileri açıklama

Örgüt kurma

suçları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

OSMAN ARSLAN KİMDİR?

Osman Arslan, gazetecilik geçmişi bulunan eski bir muhabirdir. Daha önce Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı bünyesinde görev yaptığı bilinen Arslan’ın adı, Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklandığı döneme ilişkin görüntüler ve haber süreçleri nedeniyle soruşturma dosyasında yer aldı.

KAŞİF KOZİNOĞLU OLAYI NEDİR?

Kaşif Kozinoğlu, eski MİT mensubu olarak biliniyordu. Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 13 Kasım 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ölümü sonrası süreçte çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve yıllar sonra dosyayla ilgili yeniden soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMADA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda bazı isimler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

Osman Arslan

Süleyman Kaba

Ömer Vatan

Kazım Beyke

şeklinde açıklandı.

ÖMER VATAN VE KAZIM BEYKE’YE NE OLDU?

Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Uygulanan adli kontrol tedbiri:

Yurt dışına çıkış yasağı

olarak açıklandı.

SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAR ARAŞTIRILIYOR?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada farklı suç başlıkları üzerinden inceleme yapılıyor.

Soruşturmadaki suçlamalar:

Kasten öldürme

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma

2937 sayılı MİT Kanunu’na muhalefet

başlıklarıyla yürütüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK Mİ?

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yeni delillerin incelenmesi, şüphelilerin ifadeleri ve yapılacak adli değerlendirmeler doğrultusunda sürecin ilerlemesi bekleniyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜ NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?

Kozinoğlu’nun cezaevinde yaşamını yitirmesi, ölüm şekli ve olay öncesindeki gelişmeler nedeniyle yıllar boyunca kamuoyunda tartışılan konular arasında yer aldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelenmesi amaçlanıyor.