Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2. dalga operasyonu! Selahattin Günday da gözaltında

Kaşif Kozinoğlu şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında sağlık çalışanları ve bir gazeteci de yer aldı.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Emniyet birimlerinin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kişiler arasında doktor, medya mensupları ve sağlık personelinin yer aldığı öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı listesinde yer alan isimler şu şekilde;

Turgay Tamer,(Doktor),

İdris Tiftikci (Kameraman),

Selahattin Günday (Muhabir),

Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü),

Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü),

Özlem Uslu Öz (ATT Personeli),

Emre Atmaca (ATT Personeli),

Tuba Koç (ATT Personeli),

Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)

Soruşturmada, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma, 15 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırılırken, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ancak hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ölümün ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşinin ifadelerine başvurulmuştu. Soruşturma, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanmıştı.

Dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmeleri doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı.

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Adalet Bakanı Gürlek'in verdiği bilgilere göre, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmanın kritik aşamalarından biri ise Kozinoğlu'nun mezarının açılması olacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, kesin ölüm sebebinin ve ölümde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılmasının planlandığı öğrenildi.